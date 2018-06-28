Прокуратура: химикаты с площадки "Усольехимпрома" не угрожают жителям Иркутской области

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Химические вещества, оставшиеся от закрытого в конце 1990-х годов предприятия "Усольехимпром" на окраине города Усолье-Сибирское в Иркутской области, не угрожают местным жителям. Об этом в четверг журналистам сообщил начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением экологического законодательства Евгений Надыршин.

На прошлой неделе на промплощадке бывшего предприятия "Усольехимпром" перевернулась цистерна, в которой, предположительно, находился токсичный четыреххлористый кремний. Последствия инцидента удалось устранить, хотя жителям рекомендовали не выходить из дома и не открывать окна. Кроме того, в мае произошла утечка с промплощадки в Ангару нефтесодержащей жидкости.

"Это очень непростой объект. На сегодняшний день до конца не изучено количество вредных веществ, которое там находится, их состав и характер, агрегатное состояние, уровень опасности при рекультивации. Но они не угрожают жителям Иркутской области", - сказал Надыршин.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что прежде чем приступать к ликвидации и рекультивации бывшей промплощадки "Усольехимпрома" нужно оценить "фронт работ", чтобы "не допустить больший урон для природы".

По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, сейчас на площадке в заброшенном состоянии находятся более тысячи объектов капитального строительства, а ее инфраструктура представляет собой технологический хаос. По требованию прокуратуры региональные власти разработали дорожную карту для ликвидации последствий работы химически опасных предприятий. Промплощадка включена в границы территории опережающего развития "Усолье", где несколько предприятий создают свои производства.