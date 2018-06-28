Депутат Ирина Дроздова выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Омской области

ОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Известная в Омске общественная активиста, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Омской области. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба избирательной комиссии Омской области.

"Сегодня рабочая группа областной избирательной комиссии приняла документы о выдвижении в губернаторы Омской области от Ирины Дроздовой. Она заявилась в порядке самовыдвижения", - сообщили в избиркоме.

Согласно предоставленным в избирательную комиссию данным, Троицкая является пенсионеркой и депутатом Троицкого сельского поселения Омской области на непостоянной основе (без оплаты). В городе ее знают как общественную активистку, которая ранее организовывала ряд голодовок, в том числе за отставку бывшего губернатора области Леонида Полежаева.

Документы о выдвижении на пост главы Омской области ранее уже подали самовыдвиженцы врио губернатора Александр Бурков и заведующий кафедрой Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев, а также выдвинутый партией ЛДПР депутат Омского городского совета Алексей Ложкин.

Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.

Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.