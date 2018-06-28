Новосибирская область расширит взаимодействие с Москвой

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирская область планирует расширить взаимодействие с Москвой благодаря соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано в среду в мэрии Москвы. Как в четверг рассказал журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, наиболее плотно взаимодействие будет развиваться в сферах образования, здравоохранения и транспорта.

"Мы заинтересованы в опыте Москвы по совершенствованию сферы образования в крупном мегаполисе. Москве в течение последних пяти лет удалось в значительной степени подтянуть качество образования к высокому уровню. <…> Другая сфера - эта сфера здравоохранение: в Москве накоплен опыт реализации проектов оказания первичной медицинской помощи непосредственно в районах проживания. <…> И уже признанный успех Москвы - в решении транспортных проблем", - отметил врио губернатора.

Как уточнил Травников, в ближайшее время в Новосибирск приедет делегация московских специалистов, которые имеют опыт решения этих стратегических задач. Тогда станет понятно, какие столичные наработки можно использовать в Сибири. Кроме того, Новосибирская область заинтересована в расширении рынка сбыта сельхозпродуктов, и Москва в этом плане рассматривается как перспективный регион.

"Мы понимаем, что Москва и Подмосковье - это огромный рынок, и хотелось бы, чтобы не только Москва кормила Сибирь, а Сибирь кормила Москву", - пояснил Травников.

Соглашение рассчитано на пять лет, оно было разработано министерством экономического развития Новосибирской области совместно с Правительством Москвы. Документ основан на взаимной заинтересованности сторон в сохранении и расширении двусторонних связей.