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В "Кузбассразрезугле" проходят обыски

Сибирь
28 июня, 9:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, июня. /ТАСС

В компании заявили, что они не связаны с производственной деятельность предприятия

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КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов проводят обыски в здании компании "Кузбассразрезуголь" (КРУ), они не связаны с производственной деятельность предприятия. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник управления по связям с общественностью КРУ Лариса Береснева.

"В Кузбассразрезугле" подтверждают факт выемки документов, связанных с мероприятиями, проводимыми СКР в рамках уголовного дела, не связанного с производственной деятельностью. В нашей компании с пониманием относятся к этим мероприятиям и готовы оказать полное содействие", - сказала она.

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов - разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". Управляющая организация КРУ - ООО "УГМК- Холдинг".

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