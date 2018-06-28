В "Кузбассразрезугле" проходят обыски

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов проводят обыски в здании компании "Кузбассразрезуголь" (КРУ), они не связаны с производственной деятельность предприятия. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник управления по связям с общественностью КРУ Лариса Береснева.

"В Кузбассразрезугле" подтверждают факт выемки документов, связанных с мероприятиями, проводимыми СКР в рамках уголовного дела, не связанного с производственной деятельностью. В нашей компании с пониманием относятся к этим мероприятиям и готовы оказать полное содействие", - сказала она.

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов - разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". Управляющая организация КРУ - ООО "УГМК- Холдинг".