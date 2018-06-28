В школах Бурятии в 2018 году ликвидируют дефицит учебников

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Обеспеченность учебниками в школах Бурятии в новом учебном году составит 100%, сообщил в четверг глава республики Алексей Цыденов.

Летом 2017 года Ольга Васильева, занимавшая тогда пост министра образования и науки РФ, отметила, что на начало учебного года 2017-2018 шесть регионов не смогли обеспечить школы учебниками на 100%, в том числе Бурятия, справившаяся с вопросом лишь на 93%. Как пояснили позже власти республики, проблема была связана с демографическим ростом и нехваткой средств местных бюджетов. В основном бесплатных учебников не хватало учащимся 9-11 классов.

"Обеспеченность учебниками библиотечных фондов школ в 2017 году составляла 93,7% от потребности. Было принято решение довести показатель до 100% в 2018 году, мы это сделали. С 1 сентября у нас будет стопроцентная обеспеченность учебниками всех классов с 1 по 11, по всем предметам", - сказал Цыденов.

Для этих целей увеличен норматив на обеспечение образовательного процесса с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. рублей на одного ученика в год. "Дополнительно было выделено 29,4 млн рублей, общий объем субвенции составил 173,3 млн рублей. В бюджете 2018 года выделено целевых 50 млн рублей для стопроцентного обеспечения школьников учебниками", - уточнил глава Бурятии.

Власти Бурятии, пояснил он, договорились с издательством "Просвещение": "Договорились, что мы берем все книги сейчас, рассчитываемся в 2018 и 2019 годах. Учебники нам поставляют полностью".