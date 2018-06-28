Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В школах Бурятии в 2018 году ликвидируют дефицит учебников

Сибирь
28 июня, 11:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 28, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что обеспеченность учебниками в республике составляет 93%, в основном их не хватало учащимся 9-11 классов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Обеспеченность учебниками в школах Бурятии в новом учебном году составит 100%, сообщил в четверг глава республики Алексей Цыденов.

Летом 2017 года Ольга Васильева, занимавшая тогда пост министра образования и науки РФ, отметила, что на начало учебного года 2017-2018 шесть регионов не смогли обеспечить школы учебниками на 100%, в том числе Бурятия, справившаяся с вопросом лишь на 93%. Как пояснили позже власти республики, проблема была связана с демографическим ростом и нехваткой средств местных бюджетов. В основном бесплатных учебников не хватало учащимся 9-11 классов.

"Обеспеченность учебниками библиотечных фондов школ в 2017 году составляла 93,7% от потребности. Было принято решение довести показатель до 100% в 2018 году, мы это сделали. С 1 сентября у нас будет стопроцентная обеспеченность учебниками всех классов с 1 по 11, по всем предметам", - сказал Цыденов.

Для этих целей увеличен норматив на обеспечение образовательного процесса с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. рублей на одного ученика в год. "Дополнительно было выделено 29,4 млн рублей, общий объем субвенции составил 173,3 млн рублей. В бюджете 2018 года выделено целевых 50 млн рублей для стопроцентного обеспечения школьников учебниками", - уточнил глава Бурятии.

Власти Бурятии, пояснил он, договорились с издательством "Просвещение": "Договорились, что мы берем все книги сейчас, рассчитываемся в 2018 и 2019 годах. Учебники нам поставляют полностью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
5
СК возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости