Французская писательница Ирэн Фрэн приехала в Сибирь для подготовки книги о декабристах

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Известная французская писательница, автор романов и исторических сочинений Ирэн Фрэн приехала в Читу, чтобы собрать материал для новой книги о декабристах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

"Ирэн Фрэн и ее муж Франсуа путешествуют по Сибири, собирая информацию для новой книги, которая будет посвящена декабристам. В Чите писательница посетила краеведческий музей и поработала в музее декабристов, где познакомилась с материалами обо всех участниках восстания декабристов и их женах. Особое внимание она уделила своей соотечественнице - Жанетте-Полине Гёбль, которая вслед за возлюбленным последовала в Сибирь, ссыльным декабристом Иваном Анненковым", - рассказали в пресс-службе министерства.

В краевой библиотеке имени Пушкина писательница из Франции познакомилась с коллекцией редких книг, принадлежавших декабристам. Она также посетила городскую библиотеку имени Нарышкиных.

Фрэн - французская писательница, первый роман которой вышел в 1982 году, он посвящен бретонскому мореплавателю Рене Мадеку. Всемирную известность ей принес роман "Набоб". Несколько ее книг переведены на русский язык.

Декабрист Анненков прибыл в Читу в конце января 1827 года в числе первых сосланных в Сибирь участников восстания на Сенатской площади. В декабре того же года вслед за ним отправилась французская модистка Полина Гёбль, с которой Анненков познакомился в 1825 году. Только на время венчания зимой 1828 года с ее жениха сняли кандалы, а после таинства молодую пару приветствовал перезвон цепей присутствовавших здесь декабристов.

История этой любви позже вдохновила Александра Дюма на создание романа "Учитель фехтования".