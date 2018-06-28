Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Высокая пожарная опасность ожидается на севере Красноярского края

Сибирь
28 июня, 11:37 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, июня. /ТАСС

В Эвенкии дневная температура составит 28-33 градуса

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в пятницу в Эвенкийском районе на севере Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"29 июня в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - говорится в сообщении. В Эвенкийском, Туруханском районах, в центральной и южной части края ожидаются грозы, порывы ветра до 15-18 метров в секунду. В Эвенкии и Туруханске дневная температура составит 28-33 градуса.

Сохранится аномальная жара и в Красноярске. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 градусов.

В Красноярском крае горит около 80 тысяч гектаров леса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости