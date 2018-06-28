Высокая пожарная опасность ожидается на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в пятницу в Эвенкийском районе на севере Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"29 июня в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - говорится в сообщении. В Эвенкийском, Туруханском районах, в центральной и южной части края ожидаются грозы, порывы ветра до 15-18 метров в секунду. В Эвенкии и Туруханске дневная температура составит 28-33 градуса.

Сохранится аномальная жара и в Красноярске. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 градусов.

В Красноярском крае горит около 80 тысяч гектаров леса.