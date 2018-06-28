Кемеровский "Азот" вложит 6 млрд рублей в строительство новых производств

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Кемеровский завод "Азот" (входит в холдинг "СДС-Азот", который принадлежит Роману Троценко) инвестирует 6 млрд рублей в строительство установок по выпуску азотной кислоты и водорода. В четверг предприятие заключило контракты на проектирование и строительство новых агрегатов с немецкой компанией Linde AG, американской KBR и российской STEP, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"По тем контрактам, которые сегодня подписаны, это первый этап [программы развития завода], который предусматривает строительство цеха водорода и азотной кислоты, модернизация [производства] аммиачной селитры - на все эти мероприятия будет потрачено 6 млрд рублей", - сказал журналистам гендиректор завода Игорь Безух, уточнив, что эти проекты планируется завершить за 28 месяцев, финансовым партнером "Азота" стал ВТБ.

На предприятии уточнили, что по своим масштабам реализация этих проектов соизмерима с возведением первых крупнотоннажных агрегатов завода. Новая установка по выпуску азотной кислоты станет третьим отделением действующего цеха. Ее построят по технологии компании KBR (США), которая впервые будет применяться в странах СНГ, генподрядчиком выступит санкт-петербургская компания STEP. Параллельно проведут техперевооружение цеха аммиачной селитры и установят новое оборудование на двух действующих агрегатах аммиака.

Оборудование для второй очереди цеха по производству водорода (используется для выпуска конечного продукта - капролактама) "Азот" приобретает у немецкой фирмы Linde AG.

На предприятии уточнили, что по итогам реализации проектов мощности завода по выпуску аммиачной селитры вырастут на 20%: с 1 млн. 50 тыс. тонн до 1 млн. 270 тыс. тонн.

О заводе

Кемеровский завод "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России, основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%. Также предприятие производит одну треть от общего объема капролактама в России и обеспечивает 50% его экспорта.

В июне 2018 года заместитель гендиректора кемеровского "Азота" Павел Гурин сообщил, что на предприятии будет создан "Завод современных пластиков" стоимостью 9,9 млрд рублей при сроке инвестирования 10 лет. По его данным, реализация проекта уже началась, в частности, налажено опытное производство кальцинированной соды, и пробная партия этого продукта в 20 тонн была отправлена потребителям на испытание.

С декабря 2011 года "Азот" находился под управлением "Сибирского делового союза" (СДС), в июне 2016 года компания сообщила о продаже части акций "Азота" корпорации Aeon Corporation, совладельцу "Новапорта" Роману Троценко. По данным выписки из ЕГРЮЛ, Кемеровский "АЗОТ" принадлежит холдингу "СДС-Азот", владельцем которого выступает НПО "Альтаир" Романа Троценко.