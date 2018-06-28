Бурятия получит еще 520 млн руб. на реконструкцию загрязняющих Селенгу очистных сооружений

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Бурятия получит еще 520 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в Улан-Удэ, загрязняющих реку Селенга - главный приток Байкала. Об этом сообщил в четверг журналистам глава республики Алексей Цыденов.

Ранее из федерального бюджета были подтверждены 1,8 млрд рублей, тогда как общая стоимость строительства трех пусковых комплексов составляет 2,3 млрд рублей.

"В среду состоялась встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Были обсуждены вопросы выделения средств на покрытие дефицита по завершению строительства правобережных очистных сооружений Улан-Удэ. Премьер-министр поддержал вопрос по выделению 520 млн рублей на эти цели", - сказал Цыденов.

По словам прокурора Бурятии Галины Ковалевой, процесс реконструкции объекта находится под контролем. "На сегодня реализован первый этап строительства очистных в Улан-Удэ - основного загрязнителя Селенги, которая несет 60% водостока в Байкал", - сказала она, выступая в четверг в Иркутске на совещании по природоохранной деятельности с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Как сообщили в республиканском Минстрое, к настоящему моменту завершены работы по поставке технологического оборудования и монтажу первого этапа первого пускового комплекса очистных сооружений. На это ушло около 400 млн рублей. В 2018 году будут проведены работы по первому этапу второго и третьего пусковых комплексов.

С очистных сооружений в Улан-Удэ в Селенгу ежегодно сбрасывается 22 млн кубометров сточных вод. "Необходимость реконструкции обусловлена высоким износом этих сооружений и несоответствием качества очистки на них сточных вод существующим нормативам. С вводом новых очистных сооружений мощностью 185 тыс. кубометров в сутки будет снижена масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в Селенгу", - пояснили в министерстве. Работы на объекте начались в конце 2017 года, завершены они будут в 2020 году.