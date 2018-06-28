Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" выдвинула врио главы Алтайского края Томенко кандидатом в губернаторы

Сибирь
28 июня, 14:01 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 28, июня. /ТАСС

В список для голосования внесли пять кандидатов, Виктор Томенко набрал 188 голосов из 199

Поделиться
Материал из 1 страницы
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко

© Олег Богданов/ТАСС

БАРНАУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборах главы региона. Такое решение было принято на партийной конференции, где подвели итоги предварительного голосования (праймериз).

"Виктор Томенко путем тайного голосования набрал из 199 188 голосов", - сказал на конференции председатель счетной комиссии партии Юрий Еремеев.

Всего в список для голосования было внесено пять кандидатов. Помимо Томенко в него вошли депутат Госдумы Виктор Зобнев, набравший три голоса, депутаты краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, которые набрали по одному голосу, и уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров, получивший шесть голосов.

Ранее партийные конференции прошли в городах Белокуриха, Бийск и Рубцовск.

Досрочные выборы главы Алтайского края были назначены на 9 сентября.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Томенко, Виктор Петрович
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
7
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости