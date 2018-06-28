"Единая Россия" выдвинула врио главы Алтайского края Томенко кандидатом в губернаторы

БАРНАУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборах главы региона. Такое решение было принято на партийной конференции, где подвели итоги предварительного голосования (праймериз).

"Виктор Томенко путем тайного голосования набрал из 199 188 голосов", - сказал на конференции председатель счетной комиссии партии Юрий Еремеев.

Всего в список для голосования было внесено пять кандидатов. Помимо Томенко в него вошли депутат Госдумы Виктор Зобнев, набравший три голоса, депутаты краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, которые набрали по одному голосу, и уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров, получивший шесть голосов.

Ранее партийные конференции прошли в городах Белокуриха, Бийск и Рубцовск.

Досрочные выборы главы Алтайского края были назначены на 9 сентября.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края.