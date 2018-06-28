Новосибирский вуз первым в России запустил магистерскую программу по квантовой информатике

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) первым в России запустил магистерскую программу "Квантовые информационные технологии". Ее выпускники смогут восполнить дефицит кадров в области криптографии, сообщил в четверг ТАСС проректор НГУ по программам развития Алексей Окунев.

Квантовая информатика - одно из самых быстроразвивающихся направлений современной физики, математики и информатики. Если в традиционных компьютерах для расчетов используются логические состояния - нули и единицы, то в квантовых их аналогом являются квантовые состояния, между которыми возникает запутанность. В результате можно с помощью одного действия получить ответ сразу на десятки поставленных задач.

"Мы первые в России. На сайте Высшей школы экономики написано, что они тоже хотят запустить программу по квантовой информатике, но в этом году набор еще не ведут, а мы ведем", - сказал Окунев.

По его словам, после окончания магистратуры выпускники будут востребованы в компаниях и государственных организациях, которые специализируются в области криптографии и испытывают острый кадровый голод.

По данным пресс-службы НГУ, набор на магистерскую программу "Квантовые информационные технологии" уже начался и составляет 10 человек, в том числе 7 на бюджетной основе. Желающим обучаться необходимо будет сдать устный экзамен "Физика и химия атомов и молекул", также будут учитываться личные достижения.

Срок обучения - два года, программа рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета физических и физико- технических направлений подготовки. Она включает общие образовательные дисциплины и уникальные спецкурсы, предполагает самостоятельную исследовательскую деятельность под руководством ведущих ученых в лабораториях НГУ и партнерских институтах Новосибирского научного центра СО РАН. Также за время обучения планируется не менее одной стажировки сроком до 3 месяцев в ведущих российских и зарубежных центрах в области квантовой информатики. По итогам защиты магистерской диссертации возможно продолжение обучения в аспирантуре, что включает публикацию научных статей в ведущих мировых научных журналах и присуждение ученой степени PhD.