ЕР выдвинет действующего мэра Томска Ивана Кляйна на новый срок

ТОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выдвинет действующего мэра Томска Ивана Кляйна на второй срок на выборах, которые пройдут в сентябре этого года, такое решение принято в четверг в Томске на городской партийной конференции, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам подсчета голосов кандидатом на пост мэра города Томска избран Кляйн Иван Григорьевич. Его кандидатуру поддержали 187 делегатов партконференции", - сказал секретарь томского отделения "Единой России" Владимир Резников.

В региональном отделении агентству пояснили, что Иван Кляйн стал победителем предварительного голосования "Единой России", которое проводилось по открытой модели. По итогам процедуры Кляйн набрал более 77% голосов.

На городской конференции процедура выборов кандидата от партии проходила путем тайного голосования, кроме того, делегаты утвердили предвыборную программу кандидата. Голосование на партконференции было альтернативным - на суд делегатов выносились две кандидатуры: победителя праймериз Кляйна и второго по числу набранных голосов участника предварительного голосования - председателя молодежного парламента Томска Дарьи Козыревой, которую поддержали 32 делегата партконференции.

Выборы мэра пройдут в Томске в Единый день голосования 9 сентября, Томск - один из немногих городов, где сохранились прямые выборы мэра. На данный момент из парламентских партий с кандидатами определилась только ЛДПР - участники конференции томского регионального отделения партии проголосовали за выдвижение кандидатом депутата гордумы Северска Алексея Выборова.