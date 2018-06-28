В Росгеологии считают, что проект по рекультивации отходов БЦБК требует корректировки

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Разработанный ранее проект по переработке отходов закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) пока не может быть реализован, поскольку требует корректировки, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка, проводя совещание в Иркутске, заявил, что фактическое обезвреживание отходов БЦБК не началось до сих пор, хотя до завершения исполнения соответствующей госпрограммы осталось всего два года.

"Наше дочернее предприятие ("РГ-Экология" - прим. ТАСС) приступило к подготовительной деятельности. В частности, начаты работы, связанные с восстановлением сети производственного экологического контроля, пробурены семь скважин, приобретается телеметрическое оборудование для организации контроля грунтовых вод на промплощадке, определены поставщики строительных материалов. Но более активную деятельность Росгеология не может сегодня вести, так как совместное обследование карт-шламонакопителей БЦБК показало, что заложенные проектные решения требуют корректировки", - сказал Сергеев.

Он напомнил, что Росгеология "длительное время не могла получить на баланс объекты БЦБК для начала работ", передача объектов госхолдингу состоялась в конце апреля.

Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК - порядка 6,5 млн т шлам-лигнина - вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК. Стоимость контракта - 5,9 млрд руб., сроки работы по рекультивации - до 2021 года. В конце мая сообщалось, что Росгеология получила всю разрешительную документацию и паспорта объектов, необходимые для начала работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.