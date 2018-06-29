У врио губернатора Кузбасса появился сайт для диалога с жителями региона

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, назначенный в начале апреля руководить регионом после отставки Амана Тулеева, сообщил об открытии своего сайта для прямого диалога с жителями региона. Об этом он заявил на всероссийском медиафоруме "Инфорум", который проходит в пятницу в Кемерове.

"Сегодня я вам объявлю об открытии нового сайта - официального сайта временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области. Сайт называется sergeytsivilev.ru. Этот сайт мы создавали специально для того, чтобы был прямой диалог между властью и жителями Кузбасса", - сказал он. На сайте врио губернатора есть виртуальная приемная, новости с мероприятий, встреч с его участием и поездок.

Совсем недавно он завел аккаунты в соцсетях, куда жители региона также пишут комментарии, в том числе с различными жалобами и обращениями. "Я сам начинающий блогер, вы, наверное, уже знаете, у меня есть аккаунты в соцсетях, пока у меня опыта очень мало - я ещё только учусь, делаю только первые шаги", - добавил Цивилев.

Цивилев был назначен врио губернатора 1 апреля 2018 года после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом с 1997 года.