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У врио губернатора Кузбасса появился сайт для диалога с жителями региона

Сибирь
29 июня, 7:57 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, июня. /ТАСС

Сергей Цивилев также рассказал о том, как ведет соцсети

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КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, назначенный в начале апреля руководить регионом после отставки Амана Тулеева, сообщил об открытии своего сайта для прямого диалога с жителями региона. Об этом он заявил на всероссийском медиафоруме "Инфорум", который проходит в пятницу в Кемерове.

"Сегодня я вам объявлю об открытии нового сайта - официального сайта временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области. Сайт называется sergeytsivilev.ru. Этот сайт мы создавали специально для того, чтобы был прямой диалог между властью и жителями Кузбасса", - сказал он. На сайте врио губернатора есть виртуальная приемная, новости с мероприятий, встреч с его участием и поездок.

Совсем недавно он завел аккаунты в соцсетях, куда жители региона также пишут комментарии, в том числе с различными жалобами и обращениями. "Я сам начинающий блогер, вы, наверное, уже знаете, у меня есть аккаунты в соцсетях, пока у меня опыта очень мало - я ещё только учусь, делаю только первые шаги", - добавил Цивилев.

Цивилев был назначен врио губернатора 1 апреля 2018 года после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом с 1997 года.

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Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич
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