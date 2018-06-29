Врио главы Алтайского края подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы региона

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в пятницу подал в избирательную комиссию края документы на выдвижение кандидатом от "Единой России" на досрочных выборах главы региона. Об этом сообщил журналистам представитель краевого избиркома.

"Пакет документов предоставлен в полном объеме. Виктор Томенко стал кандидатом на должность губернатора края", - сказал он.

Томенко стал первым кандидатом, подавшим документы на выдвижение.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.