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Врио главы Алтайского края подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы региона

Сибирь
29 июня, 9:00 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, июня. /ТАСС

Виктор Томенко стал первым кандидатом, подавшим документы на выдвижение

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БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в пятницу подал в избирательную комиссию края документы на выдвижение кандидатом от "Единой России" на досрочных выборах главы региона. Об этом сообщил журналистам представитель краевого избиркома.

"Пакет документов предоставлен в полном объеме. Виктор Томенко стал кандидатом на должность губернатора края", - сказал он.

Томенко стал первым кандидатом, подавшим документы на выдвижение.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.

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Томенко, Виктор Петрович
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