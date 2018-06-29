Писатель Евгений Гришковец стал почетным гражданином Кемерова

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты горсовета Кемерова присвоили писателю, режиссеру и актеру, уроженцу этого города Евгению Гришковцу звание "Почетного гражданина города", сообщили в пресс-службе городского совета народных депутатов в пятницу.

"Сегодня на заседании Кемеровского городского Совета депутаты приняли решение присвоить звание "Почетного гражданина города Кемерово" Евгению Гришковцу. За вклад в развитие искусства, пропаганду города Кемерово в России и мире", - сказали в пресс-службе. В горсовете ТАСС уточнили, что в августе, когда, как ожидается, Гришковец будет в регионе с гастролями, писателю вручат нагрудный знак и удостоверение.

Согласно положению о звании, имя и фотография награжденного помещаются в галерее почетных граждан Кемерова, которая находится в администрации города. В документе также отмечается, что награжденный имеет право, например, быть безотлагательно принятым мэром или депутатами города, вносить вопросы на рассмотрение в орган местного самоуправления, а также получать ежемесячные выплаты (8,4 тыс. руб.) и выплаты ко Дню города (11,2 тыс. руб.), сумму которых может менять глава муниципалитета.

О писателе

Драматург и режиссер Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерове. Здесь прошло его детство, юность, здесь он в 1990 году организовал театр "Ложа", в котором за семь лет было поставлено 10 спектаклей.

"В своих произведениях, театральных постановках он часто рассказывает о своем родном Кемерово. Вот и новая книга "Театр отчаяния. Отчаянный театр" - не исключение. Книга о том, как человек, родившийся в Кемерово, воспринимал театр как что-то глупое… но каким-то странным образом создал собственный театр и живет им всю жизнь", - отметили в пресс-службе горсовета.

Перу Грищковца принадлежат пьесы "ОдноврЕмЕнно", "Дредноуты", "Сатисфакция". Он также является автором книг "Рубашка", "Реки", Зима", "Планка", "Асфальт" и других.

За свой первый моноспектакль "Как я съел собаку" он удостоен национальной театральной премии "Золотая маска". Также Гришковец обладатель национальной премии "Триумф" и Русский бриллиант", внесен в книгу рекордов Гиннесса за показ всех своих моноспектаклей в один день фестиваля "Золотая маска". В мае 2018 года Гришковец вошел в шорт-лист литературной премии "Большая книга" с романом "Театр отчаяния. Отчаянный театр".