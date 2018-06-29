В Новосибирске запустили магистратуру по подготовке специалистов для создания синхротрона

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) запустил магистерскую программу для подготовки специалистов в области строительства источника синхротронного излучения СКИФ, который будут создавать в Новосибирске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Проект оценивается в 40 миллиардов рублей: 30 миллиардов будет стоить сам источник, 10 млрд - создание пользовательских станций. Начать строительство планируется в 2020 году, завершить первую очередь в 2023 году.

"Для обслуживания и эксплуатации источника синхротронного излучения необходимы высококвалифицированные кадры, поэтому НГУ с сентября 2018 года запускает магистерскую программу для студентов "Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз", - говорится в сообщении.

По словам завкафедрой химии твердого тела факультета естественных наук НГУ Елены Болдыревой, программа будет включать в себя обучение непосредственной работе с синхротроном. "Мы хотим выстроить программу таким образом, чтобы люди понимали, для чего нужна эта новая техника, в частности синхротрон, и умели его правильно использовать", - цитирует пресс-служба ученого.

Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.