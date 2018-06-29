Военные на Урале, в Сибири и Поволжье получили 29 новых "операционных на колесах"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Партия из 29 новых автоперевязочных комплексов (АП-2) поступила на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) на замену старой технике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Партия из 29 "операционных на колесах" (автоперевязочных комплексов) поступила в ЦВО. Новое медицинское оборудование поступило в воинские части Челябинской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Саратовской и Оренбургской областей", - сказали в пресс-службе.

Автоперевязочная предназначена для оказания хирургической помощи больным, требующим неотложных мероприятий первой врачебной помощи - остановки наружного кровотечения, переливания крови, обработки ран. "В отдельных случаях в АП-2 могут выполняться и элементы квалифицированной хирургической помощи. Автомобильная база ГАЗ-66 обеспечивает проходимость техники в условиях бездорожья", - уточнили в округе.