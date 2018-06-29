Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные на Урале, в Сибири и Поволжье получили 29 новых "операционных на колесах"

Сибирь
29 июня, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Автоперевязочные комплексы поступили в воинские части Челябинской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Саратовской и Оренбургской областей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Партия из 29 новых автоперевязочных комплексов (АП-2) поступила на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) на замену старой технике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Партия из 29 "операционных на колесах" (автоперевязочных комплексов) поступила в ЦВО. Новое медицинское оборудование поступило в воинские части Челябинской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Саратовской и Оренбургской областей", - сказали в пресс-службе.

Автоперевязочная предназначена для оказания хирургической помощи больным, требующим неотложных мероприятий первой врачебной помощи - остановки наружного кровотечения, переливания крови, обработки ран. "В отдельных случаях в АП-2 могут выполняться и элементы квалифицированной хирургической помощи. Автомобильная база ГАЗ-66 обеспечивает проходимость техники в условиях бездорожья", - уточнили в округе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Самарская область Челябинская область Саратовская область Свердловская область Оренбургская область Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
2
Суд вернул Феоктистову $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
3
Почему банк может заблокировать вашу карту
4
Секторальные санкции ЕС в отношении России. Досье
5
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости