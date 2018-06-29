В Бурятии задержали экс-сотрудника МЧС по делу о взятках

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Силовики задержали в Бурятии бывшего высокопоставленного сотрудника противопожарной службы региона. По версии следствия, он за взятку не пресекал нарушения пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей, сообщили в пятницу в Следственном управлении СКР по республике.

Ранее, в марте 2018 года, на своем рабочем месте в Улан-Удэ был задержан заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Дмитрий Унагаев. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга.

"Отделом по расследованию особо важных дел в рамках уголовного дела о получении взятки Унагаевым задержан экс- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Улан-Удэ Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Бурятия Алексей Думнов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сообщили в ведомстве.

В Следственном управлении рассказали, что в течение последних нескольких лет в республике предоставлением услуг по обслуживанию пожарных сигнализаций занималась одна компания. Она не выполняла требования о выводе тревожного сигнала в пожарные части, как того требует закон: вместо этого сигналы обо всех пожарах поступали в единственное место - на оборудование, установленное в одном из зданий ГУ МЧС по Бурятии.

"Зная об этом, Унагаев и Думнов стали требовать от директора указанной компании взятки, а взамен обещали закрывать глаза на данные нарушения, а также позволяли эксплуатировать ведомственное помещение, в котором располагалось оборудование компании - то есть за общее покровительство и попустительство по службе", - отметили в Следственном управлении.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года Думнов получил от предпринимателя взятку в размере 180 тыс. рублей, в дальнейшем бизнесмен обратился в правоохранительные органы и сообщил данные о вымогательстве у него должностными лицами денег. В настоящее время в отношении Думнова и Унагаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.