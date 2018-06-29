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Партия роста и ЛДПР выдвинули своих кандидатов в губернаторы Алтайского края

Сибирь
29 июня, 10:12 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, июня. /ТАСС

Ими стали председатель регионального отделения Партии роста Андрей Крылов и депутата фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов

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БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Партия роста и ЛДПР выдвинули кандидатов в главы Алтайского края - ими стал председатель регионального отделения Партии роста Андрей Крылов и депутата фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, сообщили в пресс-службе избиркома региона.

"Состоялось общее собрание реготделения Партии роста, на котором была выдвинута кандидатура Андрея Крылова. Поступили также извещения от регионального отделения ЛДПР - кандидатом на должность губернатора был выдвинут Владимир Семенов", - сообщили в краевом избиркоме.

По данным избиркома, краевое отделение партии "Яблоко" планирует выдвинуть своего кандидата 30 июня. Пока документы на выдвижение кандидатом в губернаторы подал лишь врио губернатора края Виктор Томенко, которого выдвинула партия "Единая Россия".

"Между выдвижением и подачей документов, бывает, проходит значительное время", - отметили в избирательной комиссии края.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.

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Томенко, Виктор Петрович
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