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Ученые из Китая изучат генетику хвойных деревьев в природном парке в Красноярском крае

Сибирь
29 июня, 10:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, июня. /ТАСС

Сообщается, что ученые планируют выявить генетическую и климатическую адаптацию древостоя на разных высотах

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КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Ученые из Китая прибыли в Красноярский край, где в природном парке "Ергаки" изучат генетические, экологические и возрастные особенности лиственницы и сосны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и рационального природопользования.

"Лиственница и сосна сибирская - главные объекты их исследований в парке. Ученые берут пробы с этих двух видов деревьев для дальнейшего изучения их возрастной динамики. Кроме кернов [проб] для научного исследования, ученые также собирают хвою для определения генетических, экологических и возрастных особенностей. В дальнейшем с помощью проб выявят генетическую и климатическую адаптацию древостоя на разных высотах", - сообщили в министерстве.

За месяц ученые планируют собрать образцы деревьев на нескольких участках отличающихся от друг друга по высоте, - от 300 до 500 метров.

Как уточнили в природном парке, группу ученых возглавляет заместитель директора ведущей лаборатории растительности и управления нарушенных экосистем Китайской академии наук Джин Гуа.

Исследования проходят в рамках международного проекта, в рамках которого планируется провести сбор полевого материала на территории Алтай-Саянского региона летом этого года.

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