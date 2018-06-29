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Между Иркутском и китайским городом Шэньян открыли прямое авиасообщение

Сибирь
29 июня, 12:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, июня. /ТАСС

По информации агентства "Синьхуа", полеты будут совершаться каждый вторник, четверг и воскресенье

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ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Прямой авиарейс соединил Иркутск с китайским городом Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай). Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечается, первый полет, обслуживаемый одной из крупнейших авиакомпаний КНР China Southern Airlines, был совершен в четверг на этой неделе.

По информации агентства, рейс Шэньян - Иркутск будет вылетать каждый вторник, четверг и воскресенье в 16:25 по местному времени (11:25 мск). Время в пути составит порядка трех часов. Обратный рейс будет отправляться из Иркутска в 21:30 по местному времени (16:30 мск) и прибывать в Китай в 00:30 (19:30 мск) следующего дня.

Согласно представителям China Southern Airlines, Иркутск является "одним из самых популярных направлений среди китайских туристов". По информации компании, "количество путешествующих в Россию китайцев в этом году резко возросло, в том числе в связи в проведением чемпионата мира по футболу".

Как сообщается, на время летнего периода авиаперевозчик увеличит количество рейсов сообщением Китай - Россия.

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