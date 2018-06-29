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В Иркутске 25 лет колонии получил экс-военный, убивший взятого в заложники ребенка

Сибирь
29 июня, 13:05 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, июня. /ТАСС

Мужчина совершил преступление в декабре 2017 года, находясь в состоянии наркотического опьянения

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ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске вынес приговор 27-летнему бывшему военному, обвиняемому в захвате заложника и убийстве малолетнего ребенка, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире своей сожительницы, услышал, что она вызывает наряд полиции, схватил ее четырехлетнюю дочь, приставил нож к горлу ребенка и стал выдвигать различные требования с целью избежать задержания. Переговоры не принесли результата. Осужденный нанес ножом ребенку многочисленные ранения, от которых девочка скончалась", - уточнили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

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