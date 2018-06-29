Инвестклимат регионов Сибири за год улучшился в среднем на 15 баллов по рейтингу АСИ

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО), согласно данным последнего рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшили показатели инвестиционной привлекательности в среднем на 15 баллов. Об этом сообщил в пятницу на совещании в Новосибирске руководитель представительства АНО "АСИ" в Сибири Илья Воронов.
"В этом году положительную динамику показали все сибирские регионы. В 2017 году среднее значение интегрального индекса СФО было на уровне 223,7 балла, в 2018 году данный показатель составил 239 баллов, увеличившись на 15,3 балла", - сказал он.
Воронов отметил, что это средний прирост по Сибири. Наибольшее значение интегрального индекса показала Новосибирская область - 258 баллов; в этом году она попала в ТОП-20 (19 место, +8 позиций). Лидерами роста стали также Бурятия (+35 позиций), Тува (+16 позиций) и Иркутская область (+13 позиций). Остальные восемь регионов федерального округа несмотря на небольшой прирост по баллам ухудшили свои позиции в рейтинге.
Улучшение позиций достигнуто по 11 группам показателей инвестиционного климата, ухудшение - по шести группам, отметил Воронов.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попросил губернаторов проанализировать результаты за прошлый год и скорректировать свою работу. Особенно он просил обратить внимание на такие показатели, как сроки подключение к электросетям и регистрации юридических лиц. Меняйло отметил, что показатель инвестиционного климата, по наблюдениям, прямо пропорционален объему привлеченных регионами инвестиций.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
За подготовку рейтинга отвечает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Лидером в этом году стала Тюменская область. Москва заняла второе место, далее расположились Татарстан, Санкт-Петербург и Тульская область. Годом ранее в топ-5 вошли Татарстан, Чувашия, Москва, Тульская и Калужская области, а Тюменская область занимала шестое место.