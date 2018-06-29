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Инвестклимат регионов Сибири за год улучшился в среднем на 15 баллов по рейтингу АСИ

Сибирь
29 июня, 12:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, июня. /ТАСС

Наибольшее значение интегрального индекса показала Новосибирская область

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Новосибирск

Новосибирск

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО), согласно данным последнего рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшили показатели инвестиционной привлекательности в среднем на 15 баллов. Об этом сообщил в пятницу на совещании в Новосибирске руководитель представительства АНО "АСИ" в Сибири Илья Воронов.

"В этом году положительную динамику показали все сибирские регионы. В 2017 году среднее значение интегрального индекса СФО было на уровне 223,7 балла, в 2018 году данный показатель составил 239 баллов, увеличившись на 15,3 балла", - сказал он.

Воронов отметил, что это средний прирост по Сибири. Наибольшее значение интегрального индекса показала Новосибирская область - 258 баллов; в этом году она попала в ТОП-20 (19 место, +8 позиций). Лидерами роста стали также Бурятия (+35 позиций), Тува (+16 позиций) и Иркутская область (+13 позиций). Остальные восемь регионов федерального округа несмотря на небольшой прирост по баллам ухудшили свои позиции в рейтинге.

Улучшение позиций достигнуто по 11 группам показателей инвестиционного климата, ухудшение - по шести группам, отметил Воронов.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попросил губернаторов проанализировать результаты за прошлый год и скорректировать свою работу. Особенно он просил обратить внимание на такие показатели, как сроки подключение к электросетям и регистрации юридических лиц. Меняйло отметил, что показатель инвестиционного климата, по наблюдениям, прямо пропорционален объему привлеченных регионами инвестиций.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

За подготовку рейтинга отвечает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Лидером в этом году стала Тюменская область. Москва заняла второе место, далее расположились Татарстан, Санкт-Петербург и Тульская область. Годом ранее в топ-5 вошли Татарстан, Чувашия, Москва, Тульская и Калужская области, а Тюменская область занимала шестое место.

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