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В Кемеровской области появится президентское кадетское училище

Сибирь
29 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Поручение создать учреждение дал Владимир Путин

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президентское кадетское училище будет создано в Кемеровской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Я хотел бы озвучить вам решение, которое следует в самые короткие сроки проработать. Президент поручил связаться с Вами и обсудить вопрос создания на территории Кемеровской области президентского кадетского училища. Мы со своей стороны такое решение приняли, все поручения командующему Центральным военным округом даны", - сказал Шойгу врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву, выразив также уверенность, что власти региона подберут для училища достойное место и учебное заведение станет украшением местной системы образования.

На селекторном совещании Цивилев доложил министру обороны, что проблемы с детскими садами и трудоустройством жен в Кемеровской области военнослужащих решены.

"Большая работа проделана, спасибо за эту работу. Уверен, что Вы так же дружно и слажено будете работать с Минобороны", - сказал министр. В качестве примера сотрудничества региона с министерством он привел в пример строительство железной дороги в Юрге, чтобы военные грузы шли в объезд города. "Дорога сделана нашими общими усилиями и, надеюсь, что сегодня жители не страдают от нашей техники", - отметил глава Минобороны.

Также на селекторе первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова доложила, что проблема с детскими садами в регионе решена.

Сложнее ситуация складывается в Мурманской области. По словам врио губернатора региона Алексея Тюкавина, в очереди 150 детей, окончательно вопрос планируется закрыть в следующем году, когда будут построены детские сады. "Мы вам за шесть месяцев построили Нахимовское училище - лучшее учебное заведение области. Послушайте, давайте как-то взаимностью отвечать нам начнем", - поторопил Тюкавина министр, напомнив, что Минобороны передало области девять детских садов.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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