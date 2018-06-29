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Депутат Заксобрания и глава района в Красноярском крае задержаны по подозрению во взятке

Сибирь
29 июня, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По данным СК, они подозреваются в получении 10 млн рублей от гражданина КНДР за покровительство в лесозаготовительной деятельности

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов и глава района Александр Бахтин задержаны по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей от лесозаготовителя из КНДР. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Депутат Заксобрания Красноярского края Юрий Ефимов и глава Богучанского района Александр Бахтин подозреваются в получении 10 млн рублей от гражданина КНДР за покровительство в лесозаготовительной деятельности", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Бахтин арестован, Ефимов задержан в Томске, сейчас его доставляют в Красноярск.

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