Депутат Заксобрания и глава района в Красноярском крае задержаны по подозрению во взятке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Ефимов и глава района Александр Бахтин задержаны по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей от лесозаготовителя из КНДР. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Депутат Заксобрания Красноярского края Юрий Ефимов и глава Богучанского района Александр Бахтин подозреваются в получении 10 млн рублей от гражданина КНДР за покровительство в лесозаготовительной деятельности", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Бахтин арестован, Ефимов задержан в Томске, сейчас его доставляют в Красноярск.