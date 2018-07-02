Почти 100 млн руб. потратят на обновление компьютеров в школах на Алтае в 2018 г.

БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Власти планируют потратить почти 100 млн рублей на обновление компьютерной техники в школах Алтайского края в 2018 году, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки региона.

Подобная массовая закупка компьютерного оборудования для учебных заведений происходила ранее пять лет назад.

"В этом году почти на 100 млн рублей закупят более 2,5 тыс. единиц техники - ноутбуки, компьютеры, оборудование для wi-fi - доступа. Средства… направляются из краевого бюджета. Последний раз такая массовая закупка оргтехники для школ была в 2013 году, пять лет назад", - уточнили в региональном министерстве.

Оборудование поступит в учреждения всех городов и районов региона. Компьютерная техника будет закуплена в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества образования.

В Алтайском крае действуют около 1,1 тыс. школ и около 100 их филиалов.