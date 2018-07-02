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В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Сибирь
2 июля, 9:27 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

За два дня в регионе может выпасть около половины месячной нормы осадков

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ЧИТА, 2 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Штормовое предупреждение объявлено в Забайкалье из-за сильных дождей, 2 и 3 июля в регионе может выпасть около половины месячной нормы осадков. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение объявлено на 2-3 июля, оно связано с очень сильными дождями, которые идут в регионе в понедельник и ожидаются во вторник. За два дня в регионе может выпасть около половины месячной нормы осадков. 4-5 июня в крае ожидают кратковременные осадки, причем в среду возможны ливни и грозы", - сказали в Забайкальском гидрометцентре.

В целом же июль в регионе, по данным синоптиков, должен быть теплым, а количество осадков ожидается в пределах месячной нормы. "В Забайкалье месячная норма осадков в июле - 104 мм. И дождливое лето достаточно характерно для нашего региона. Другое дело, что таких дождей давно не было, от них немного отвыкли", - добавили в гидрометцентре, отметив, что в июле прошлого года в крае выпало лишь 45% месячной нормы осадков.

По мнению профессора Забайкальского госуниверситета, эколога Олега Корсуна, необычайно дождливое лето может спровоцировать разлив рек. "В Забайкалье был долгий засушливый период, он длился почти 20 лет. Это лето пока отличается - дождливым был июнь, июль тоже начинается с дождей. <...> Угроза наводнений вероятна, и наибольшую опасность она представляет для тех, кто в прошлые годы успел построиться в поймах рек", - сказал Корсун.

По словам ученого, о долгосрочных прогнозах говорить преждевременно. "Пока сложно сказать, случайность это или серьезное изменение, связанное с периодическими колебаниями климата. Нужно понаблюдать", - отметил кандидат биологических наук.

При этом, как считает эколог, дождливое лето еще не означает, что в следующем году в Забайкальском крае перестанут гореть леса - регион годами страдает от этой проблемы. "Если весна 2019 года будет сухой и ветреной, как в предыдущие годы, то обилие травы, оставшейся после этого лета, может серьезно осложнить ситуацию с лесными пожарами", - пояснил Корсун.

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