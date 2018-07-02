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Холдинг "Коулстар" инвестирует в угольный участок в Хакасии 50 млрд руб.

Сибирь
2 июля, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Сообщается, что балансовые запасы Бейского-Западного участка превышают 1,134 млрд тонн

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Разрез Майрыхский" (входит в состав холдинга "Коулстар") выиграла конкурс на разработку участка Бейского-Западного Бейского месторождения каменного угля в Хакасии. Холдинг инвестирует в разработку участка 50 млрд руб., сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Компания получит 20-летнюю лицензию на право разведки и добычи угля на данном участке. Площадь участка составляет 97,5 кв. км, балансовые запасы превышают 1,134 млрд тонн угля. Срок отработки участки открытым способом - 34 года. <…> На реализацию проекта Коулстар намерен направить инвестиции в размере более 50 миллиардов рублей, из которых более 1,5 млрд рублей - в объекты природоохранного назначения", - говорится в сообщении.

В Минприроды республики сообщили, что первые два года компания будет заниматься опытно-промышленной разработкой участка. Через пять лет планируется выход на проектную мощность добычи угля в 20 млн тонн в год. Для транспортировки добываемого сырья будет использоваться железнодорожный транспорт.

О разрезе

Компания "Разрез Майрыхский" занимается также освоением одноименного участка Бейского месторождения. Участок "Майрыхский" расположен в южной части Минусинского бассейна на правом берегу реки Абакан. Промышленные запасы угля - 219,981 млн тонн.

Бейское каменноугольное месторождение - самое перспективное по запасам высококачественного энергетического угля в России. На базе месторождения создан крупнейший промышленный проект Республики Хакасия - Бейский угольный кластер.

"Коулстар" занимается оптовой продажей угля. Генеральный директор - Борис Варшавский, экс-министр природных ресурсов Хакасии. Кроме него в состав учредителей входят владелец "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов и бизнесмен Александр Бородаев.

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