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Порт Турка на Байкале включен в перечень внутренних водных путей РФ

Сибирь
2 июля, 11:14 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 2, июля. /ТАСС

Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что "это дает возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета"

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УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Порт Турка на Байкале, расположенный на территории Особой экономической зоны "Байкальская гавань", включен в перечень внутренних водных путей РФ, сообщили ТАСС в правительстве Бурятии.

"Распоряжением правительства России порт Турка включен в перечень внутренних водных путей РФ", - сообщили в правительстве.

Как пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов, "это дает возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета". "Это важно, поскольку порт, подходы, каналы, причальные стенки у нас заносило песком. Теперь за счет того, что включились в федеральный перечень внутренних водных путей, содержать нас будет Росморречфлот", - отметил Цыденов.

По его словам, уже проведены дноуглубительные работы на подходе к порту Турка, начат капитальный ремонт земснаряда стоимостью около 200 млн рублей: судно технического флота, предназначенное для дноуглубительных работ, будет работать в портах Байкала. "Кроме того, разработан проект и начато строительство танкера эколога-бункеровщика, предназначенного для эксплуатации на Байкал. Его стоимость 625 млн рублей", - добавили в правительстве. Пока в акватории озера работает лишь одно экосудно, принимающее с судов отходы, оно приписано к порту в Листвянке в Иркутской области.

Порт Турка в Бурятии включают в себя пять причалов для маломерных судов: три из них пассажирского типа и два - для грузовых судов, также есть специальные пирсы для яхт-клуба, слипы для подъема трейлеров, смотровые площадки и маяк. До настоящего времени порт на территории "Байкальской гавани" практически не использовался из-за отсутствия водной инфраструктуры на всем побережье Байкала на территории Бурятии и, как следствие, из-за незначительного объема пассажирских перевозок. 4 июля состоится открытие первого регулярного пассажирского рейса Турка - остров Ольхон (бухта Загли), рейс будет осуществляться на теплоходе "Святой Лука" Восточно-Сибирского речного пароходства.

В 2017 году в Улан-Удэ под председательством Максима Соколова, занимавшего тогда пост министра транспорта РФ, состоялось совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии. Тогда министр поручил Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ создать программу развития внутренних водных путей озера Байкал и сформировать рабочую группу. Круг ее вопросов - развитие байкальского флота, возведение и реконструкция причалов, строительство экосудов по приему сливных вод, реализация проектов государственно-частного партнерства.

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