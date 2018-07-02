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Имущество шахты-банкрота в Кузбассе выставлено на торги одним лотом за 2 млрд руб.

Сибирь
2 июля, 11:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, июля. /ТАСС

Торги по имуществу "Анжерской-Южной" назначены на 6 августа

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КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Имущество шахты "Анжерская-Южная" (ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная") в Кемеровской области, признанной банкротом, выставлено на торги единым комплексом, сообщил ТАСС конкурсный управляющий предприятия Владимир Мирный в понедельник.

"Имуществом выставлено единым лотом, это единый производственный комплекс", - сказал он. По данным сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги назначены на 6 августа, начальная цена превышает 2 млрд рублей. В описании к лоту уточняется, что на продажу выставлены здания административно-бытового корпуса, механического цеха по изготовлению и ремонту, склада, автодорога, различное производственное оборудование и комплектующие, земельные участки, а также офисная техника, мебель и т. д.

По словам Мирного, в настоящее время около 350 человек остаются трудоустроенными в ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная", еще примерно столько же в ООО "УК Анжерская-Южная". До этого большая часть работников были переведены на ООО "Блок № 3 шахты "Анжерская-Южная", с которым у шахты был заключен договор подряда после признания ее банкротом. "С "Блоком № 3" разорван договор", - добавил конкурсный управляющий.

"Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года. Шахта продолжала производственную деятельность. В середине ноября 2017 года добыча была прекращена из-за переполненного склада угля. Причиной сложившейся ситуации стали разногласия между конкурсным управляющим, кредиторами и подрядной организацией, в частности спор возник из-за стоимости отгружаемого угля. Позже добычу возобновили.

Как уточнил ТАСС источник в угольной отрасли, в настоящее время на шахте угледобыча и проходческие работы ведутся.

Уголовные дела

Как сообщалось, возбуждено несколько уголовных дел, связанных с шахтой "Анжерская-Южная". О возбуждении первого дела по статье УК РФ "Разбой" стало известно после того, как утром 16 ноября 2017 года на шахту было совершено нападение. Тогда в здание предприятия ворвались неизвестные, повредили камеры, связь, пытались обесточить шахту, в которой находилось более 70 человек. Полиция задержала 22 нападавших, которые прибыли из разных городов России, у них изъяли 4 травматических пистолета.

Также известно о 4 уголовных делах по фактам ложных сообщений о минировании шахты в ноябре-декабре 2017 года. Кроме того, возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий в особо крупном размере.

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