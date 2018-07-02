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Кандидаты в губернаторы от Партии роста и ЛДПР сдали документы в избирком Алтайского края

Сибирь
2 июля, 13:29 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 2, июля. /ТАСС

Ранее Андрей Крылов и Владимир Семенов были выдвинуты на партийных конференциях своих объединений

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БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Партия роста и ЛДПР выдвинули кандидатов в главы Алтайского края - ими стал председатель регионального отделения Партии роста Андрей Крылов и депутата фракции ЛДПР в краевом заксобрании Владимир Семенов. Оба они предоставили в избирательную комиссию края необходимые документы, сообщили в пресс-службе избиркома региона.

"Выдвинуты два кандидата на пост губернатора Алтайского края: Крылов (Партия Роста) и Семенов (ЛДПР). Они предоставили необходимые документы в крайизбирком", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в региональном избиркоме, все кандидаты были выдвинуты на партийных конференциях своих объединений. Ранее сообщалось, что документы на выдвижение кандидатом в губернаторы первым подал врио губернатора края Виктор Томенко, которого выдвинула партия "Единая Россия".

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.

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Персоны
Томенко, Виктор Петрович
Темы
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