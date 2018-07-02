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Уголовное дело об убийстве борца Юрия Власко направлено в Верховный суд Бурятии

Сибирь
2 июля, 13:44 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 2, июля. /ТАСС

В ночь на 29 июля 2017 года на берегу Байкала в ходе потасовки 20-летнего спортсмена ударили ножом

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Юрий Власко

Юрий Власко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве в Бурятии известного спортсмена, борца Юрия Власко направлено в Верховный суд республики. Об этом ТАСС сообщила в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Елена Димова.

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Преступление было совершено в ночь на 29 июля 2017 года на берегу Байкала. По версии следствия, борец, отдыхавший после турнира на побережье озера возле села Горячинск, по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. В ходе потасовки 20-летнего спортсмена ударили ножом.

"Следственным отделом по Прибайкальскому району следственного управления СК России по Республике Бурятия окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства известного борца на берегу Байкала возле села Горячинск. Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Димова, уточнив, что резонансное уголовное дело будет рассматриваться в Верховном суде Бурятии.

Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.

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