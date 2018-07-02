Около 250 млн рублей направят на развитие детских поликлиник в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области в понедельник приняло трехлетнюю подпрограмму по развитию материально-технической базы детских поликлиник. В 2018 году на эти цели будет направлено около 250 млн рублей, сообщил в ходе заседания правительства врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский.

"Общий объем финансирования программы на 2018 год - около 250 млн рублей. В том числе 55 млн рублей - наших, которые были заложены в бюджете, и 195 млн рублей, которые поступают из федерального бюджета", - сказал он.

Мероприятия подпрограммы затронут 58 медицинских учреждений. К 2020 году планируется оснастить необходимым медицинским оборудованием 95% детских поликлинических отделений. Ожидается, что реализация программы позволит снизить на 3% детскую и на 7% младенческую смертность.

В пресс-службе правительства уточнили, что в числе основных задач реализации подпрограммы - развитие профилактической направленности педиатрической службы, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.