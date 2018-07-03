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Трое рабочих погибли на заводе в Барнауле, упав с 15-метровой высоты

Сибирь
3 июля, 9:06 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

По данным СК, погибшие ремонтировали кровлю крыши одного из цехов во внерабочее время, не используя страховочное снаряжение

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БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих на заводе алюминиевого литья в Барнауле Алтайского края. Мужчины упали с 15-метровой высоты, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным следствия, 30 июня во время ремонта кровли крыши одного из цехов трое рабочих упали с 15-тиметровой высоты. От полученных травм двое сотрудников завода погибли на месте, еще один был госпитализирован и скончался в больнице", - уточнили в ведомстве.

По данным СК, погибшие производили работы во внерабочее время, не используя страховочное снаряжение.

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