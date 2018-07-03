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В Омске произошел пожар на территории обанкротившегося завода пластмасс

Сибирь
3 июля, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Информации о пострадавших нет

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пожар возник утром во вторник на территории неработающего "Завода пластмасс" в промышленной зоне Омска. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Денис Ахрамов.

"В 10:49 (07:49 мск) поступило сообщение о возгорании на территории "Завода пластмасс". На месте работают 7 единиц пожарно-спасательной техники, 28 человек личного состава. Информации о пострадавших нет", - сказал он.

Ахрамов уточнил, что завод обанкротился около пяти лет назад. Сейчас загорелся производственный мусор.

В настоящее время пожар локализован.

Завод находится в промышленной зоне, угрозы жилым строениям нет. Для контроля экологической обстановки на место направлен автомобиль Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования, который произведет забор проб воздуха.

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