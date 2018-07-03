Пятилетний мальчик в Бурятии выстрелил себе в глаз из травматического оружия

УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик в Тункинском районе Бурятии выстрелил себе в глаз из травматического оружия. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Ольга Рипп.

"Мальчик пяти лет выстрелил себе в глаз из оружия, предположительно из травматического пистолета. Утром он доставлен санавиацией в Улан-Удэ, сейчас в Больнице скорой медицинской помощи ему делают операцию", - сказала Рипп, уточнив, что состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

По предварительным данным, ребенок нашел оружие дома в шкафу и стал играть с ним. Выстрел произошел, когда мальчик смотрел в дуло. Прибывшие в село Кырен врачи из Улан-Удэ после осмотра пострадавшего приняли решение транспортировать его в Улан-Удэ.