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Пятилетний мальчик в Бурятии выстрелил себе в глаз из травматического оружия

Сибирь
3 июля, 9:32 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 3, июля. /ТАСС

Состояние ребенка оценивают как крайне тяжелое

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УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик в Тункинском районе Бурятии выстрелил себе в глаз из травматического оружия. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Ольга Рипп.

"Мальчик пяти лет выстрелил себе в глаз из оружия, предположительно из травматического пистолета. Утром он доставлен санавиацией в Улан-Удэ, сейчас в Больнице скорой медицинской помощи ему делают операцию", - сказала Рипп, уточнив, что состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

По предварительным данным, ребенок нашел оружие дома в шкафу и стал играть с ним. Выстрел произошел, когда мальчик смотрел в дуло. Прибывшие в село Кырен врачи из Улан-Удэ после осмотра пострадавшего приняли решение транспортировать его в Улан-Удэ.

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