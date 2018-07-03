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Алтайские власти отменят режим ЧС, введенный из-за непогоды

Сибирь
3 июля, 9:42 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

Документы об отмене режима подготовлены и уже находятся в правительстве региона, сообщили в Минсельхозе края

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БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в июне в Алтайском крае из-за непогоды и переувлажнения почвы, в ближайшее время будет снят, сообщили во вторник ТАСС в Минсельхозе региона.

"Документы подготовлены, они уже находятся в правительстве региона. Режим ЧС будет снят, когда врио губернатора Виктор Томенко подпишет необходимые документы. Сегодня сев яровых проведен на площади более 4,5 млн га, часть полей отведена под пары, посевы однолетних трав, озимых", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что режим ЧС на Алтае был введен 6 июня из-за долгих весенних холодов, дождей и переувлажнения почвы. По данным Минсельхоза края, в течение июня были выполнены работы по устранению последствий переувлажнения почвы: изменили структуру посевов, сортовой состав, ввели культуры с коротким периодом вегетации, провели борьбу с сорняками, вредителями.

Аграрная отрасль - одна из основных в Алтайском крае. Пашня в регионе - самая большая в России, ее площадь составляет около 6,5 млн гектаров.

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Персоны
Томенко, Виктор Петрович
Темы
Алтайский край
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