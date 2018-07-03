Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Расчеты огнеметных систем "Солнцепек" подняты по учебной тревоге на Алтае

Сибирь
3 июля, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Военнослужащие отработают задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты из Алтайского края, на вооружении которого находятся огнеметные системы ТОС-1А, поднято по тревоге в рамках тактико-специальных учений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе учений военнослужащие из Алтайского края подняты по тревоге, они отработают задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности и ведению РХБ разведки. Специалистам предстоит определить погоду, скорость ветра и другие параметры, необходимые для качественной маскировки объектов. Расчеты отработают постановку нескольких типов аэрозольных завес. Кроме того, поступившие на вооружение огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" выполнят задачи точного определения координат и автоматизированного наведения огня по условному противнику, находящемуся в укрытиях", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что уровень подготовки подразделения будет оценен на завершающем этапе учений 6 июля. "К учениям привлечено более 500 военнослужащих личного состава и порядка 100 единиц техники", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Алтайском крае сформировано новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400
4
Эвакуация школьников из пещеры в Таиланде может занять несколько дней
5
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
6
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
7
DM: британским школьницам запретили носить юбки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости