Расчеты огнеметных систем "Солнцепек" подняты по учебной тревоге на Алтае

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты из Алтайского края, на вооружении которого находятся огнеметные системы ТОС-1А, поднято по тревоге в рамках тактико-специальных учений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе учений военнослужащие из Алтайского края подняты по тревоге, они отработают задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности и ведению РХБ разведки. Специалистам предстоит определить погоду, скорость ветра и другие параметры, необходимые для качественной маскировки объектов. Расчеты отработают постановку нескольких типов аэрозольных завес. Кроме того, поступившие на вооружение огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" выполнят задачи точного определения координат и автоматизированного наведения огня по условному противнику, находящемуся в укрытиях", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что уровень подготовки подразделения будет оценен на завершающем этапе учений 6 июля. "К учениям привлечено более 500 военнослужащих личного состава и порядка 100 единиц техники", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Алтайском крае сформировано новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.