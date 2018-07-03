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СК в Новосибирске проверяет заявление матери об избиении ребенка в частном детском саду

Сибирь
3 июля, 10:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

В учреждении утверждают, что двухлетнего мальчика закрыли в туалетной комнате за плохое поведение, там он сам бился головой об угол

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по заявлению матери об избиении двухлетнего мальчика в одном из частных детских садов Новосибирска. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

"29 июня в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении малолетнего ребенка с телесными повреждениями. Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 29 июня женщина оставила своего маленького сына на несколько часов под присмотром гувернантки в частном детском саду по улице Кошурникова. По возвращению она обнаружила ребенка "в подавленном состоянии с телесными повреждениями в области лица" и обратилась за помощью к медикам, отмечается в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в социальных сетях мать двухлетнего мальчика сообщала, что сама ранее работала в этом частном детском саду, но была уволена. В учреждении ей якобы объяснили, что ребенок плохо себя вел и был закрыт в туалетной комнате, где бился головой об угол.

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