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Матвиенко огорчилась неухоженности Читы и призвала местные власти привести город в порядок

Сибирь
3 июля, 10:58 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, июля. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила состояние дорог и тротуаров, а также Театральной площади

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Вид Читы

Вид Читы

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти Читы привести в порядок город, неухоженность и запущенность которого огорчили ее.

"Такого неухоженного, неблагоустроенного города я давно не видела. Я очень огорчилась такой неухоженности города, запущенности города. <...> Дороги плохие, газоны не пострижены - бурьян по пояс, бордюры вообще исчезают, их нет. Тротуары - я уж не говорю по каблуки - по ним пройтись нельзя", - сказала Матвиенко журналистам во вторник во время рабочей поездки в Забайкальский край.

"Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится", - добавила сенатор.

Она отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города", которое признало проблему. "Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры", - сказала спикер Совфеда.

"Надо заниматься серьезно городом. Перед театром раздолбанная площадь. Театр - это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий бордово-красного [цвета] уродище фонтан, который 15 лет не ремонтировался, ничего с ним не делалось", - подчеркнула спикер Совфеда и призвала в первую очередь заняться Театральной площадью.

Сенатор подчеркнула, что жители Читы должны жить в комфортном и благоустроенном городе. "Пусть на меня читинцы не обижаются. Город-то красивый", - заключила Матвиенко.

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