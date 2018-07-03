Матвиенко огорчилась неухоженности Читы и призвала местные власти привести город в порядок

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти Читы привести в порядок город, неухоженность и запущенность которого огорчили ее.

"Такого неухоженного, неблагоустроенного города я давно не видела. Я очень огорчилась такой неухоженности города, запущенности города. <...> Дороги плохие, газоны не пострижены - бурьян по пояс, бордюры вообще исчезают, их нет. Тротуары - я уж не говорю по каблуки - по ним пройтись нельзя", - сказала Матвиенко журналистам во вторник во время рабочей поездки в Забайкальский край.

"Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится", - добавила сенатор.

Она отметила, что "очень серьезно поговорила с руководством города", которое признало проблему. "Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры", - сказала спикер Совфеда.

"Надо заниматься серьезно городом. Перед театром раздолбанная площадь. Театр - это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий бордово-красного [цвета] уродище фонтан, который 15 лет не ремонтировался, ничего с ним не делалось", - подчеркнула спикер Совфеда и призвала в первую очередь заняться Театральной площадью.

Сенатор подчеркнула, что жители Читы должны жить в комфортном и благоустроенном городе. "Пусть на меня читинцы не обижаются. Город-то красивый", - заключила Матвиенко.