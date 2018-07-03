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В Кузбассе профсоюзы просят проанализировать законопроект о повышении пенсионного возраста

Сибирь
3 июля, 11:08 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, июля. /ТАСС

Резолюцию с предложением провести экспертный анализ предлагаемых новаций пенсионной системы планируется направить президенту и правительству РФ, депутатам Госдумы

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КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Участники митинга против повышения пенсионного возраста в Кемерове, организованного Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса (ФПОК), призвали власти страны провести экспертный анализ законопроекта о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили ТАСС в администрации Кемерова, в акции приняли участие около 600 человек, представляющие профсоюзные организации всего региона.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира

Пенсионный возраст в России и других странах мира

Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, меняющий пенсионную систему. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года

"Мы требуем от <…> правительства РФ провести экспертный анализ предлагаемых новаций пенсионной системы всеми сторонами социального партнерства", - говорится в подготовленной профсоюзами резолюции, зачитанной собравшимся председателем федерации Олегом Маршалко.

По мнению кузбасских профсоюзов, искать источники пополнения бюджета Пенсионного фонда РФ необходимо за счет "легализации рынка трудовых отношений и предотвращения вывода денежных средств в офшоры", а также создания новых рабочих мест с достойной зарплатой. Резолюцию поддержали все участники митинга. Документ планируется направить президенту и правительству РФ, депутатам Госдумы.

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