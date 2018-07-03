Документацию по строительству метро в Новосибирске планируется подготовить в июле

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Документацию, необходимую для продолжения строительства метрополитена в Новосибирске, необходимо подготовить в июле, сообщил журналистам во вторник врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Новосибирские власти ранее определились с суммой, которая необходима для возобновления строительства метрополитена, в частности на возведение трех новых станций и метродепо. По оценкам мэрии, в ближайшие пять лет городу на эти цели потребуется более 20 млрд рублей. По предварительным оценкам, порядка 17 млрд заложено в плане на достройку Дзержинской линии на правом берегу Новосибирска, около 5,5 млрд рублей потребуется на возведение еще одной станции Ленинской линии на левом берегу города, которая продлит ветку от площади Маркса до площади Станиславского.

"Нам необходимо совместно с городом завершить разработку проектно-сметной документации. <…> Мы действительно намерены в ближайшее время, буквально в течение июля месяца, получить необходимые документы для того, чтобы сформировать пакет документов для дальнейшего рассмотрения в правительстве РФ", - сказал Травников.

Отдельной строкой в схеме строительства новосибирского метро стоит станция "Спортивная". Она включена в проект возведения ледовой арены в пойме реки Обь на левом берегу города. Новый стадион с хорошей транспортной развязкой необходим для проведения молодежного первенства мира по хоккею в 2023 году, которое пройдет в Новосибирске.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя станция "Золотая Нива" была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года, с тех пор строительство метро было заморожено из-за недостатка финансирования.

В 2017 году Новосибирский метрополитен перевез 80 млн 292 тысячи человек, к июню 2018 года в подземке проехало около 2,5 млрд пассажиров.