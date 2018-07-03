Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество долгостроев в Новосибирской области увеличилось до 50

Сибирь
3 июля, 11:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

38 из них находятся на территории областного центра

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Новые 16 проблемных домов зарегистрированы в Новосибирской области с начала 2018 года. Общее количество долгостроев достигло 50, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра строительства региона Иван Шмидт.

"У нас есть некоторое увеличение в этом году, но это общая тенденция по всей стране в связи с падением спроса [на недвижимость]. На сегодняшний день это 50 домов. К великому нашему сожалению, мы прибавили в этом году 16 домов - это те дома, которые были у нас на контроле и перешли в конкретный список по обманутым вкладчикам", - сказал он.

По его словам, с января в регионе введены в эксплуатацию три долгостроя, до конца года планируется завершить строительство еще 6 домов. Для этого в регионе действует механизм масштабных инвестиционных проектов: предоставления застройщикам земельных участков с обязательством сдачи в эксплуатации одного из долгостроев.

Шмидт уточнил, что 38 из 50 долгостроев находятся на территории областного центра.

Ситуация с долгостроями в Новосибирской области на протяжении нескольких лет является одной из самых тяжелых в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны
5
Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове
6
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости