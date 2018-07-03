"Норникель" объяснил причину "красного дождя" в Норильске

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Норильский никель" объяснил причину "красного дождя" в Норильске пылью с крыши одного из зданий Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в "Норникель"), сообщил ТАСС представитель компании.

По его словам, в Норильске зафиксировано необычное природное явление: парковка в районе Надеждинского металлургического завода оказалась затоплена водой коричневого оттенка.

В Норильске прошел дождь красного цвет, граждане начинают отмывать себя и свои тачки от выбросов "Норникеля" (ФОТО) https://t.co/Hl9vBRl2Gh pic.twitter.com/sqVQwcJLJs — FlashSiberia (@FlashSiberia) 3 июля 2018 г.

"В результате проведенного анализа выяснены причины произошедшего. В субботу, 30 июня, в рамках проводимых мероприятий по уборке территории, в числе прочего, была проведена уборка на кровле здания ЦПЭС-1 (Цех производства элементарной серы - прим. ТАСС). Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Тем не менее, до сегодняшнего дня материал убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании отметил, что территория, на которой зафиксирован факт окрашивания, ограничена парковой около НМЗ. "Контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала проводит анализ собранного материала. По предварительным данным, речь идет об оксиде железа", - добавил представитель "Норникеля".

Ранее в СМИ появилась информация, что в Норильске прошел "красный дождь".