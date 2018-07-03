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Матвиенко договорилась с Новаком о плавном повышении тарифов в Краснокаменске

Сибирь
3 июля, 12:44 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, июля. /ТАСС

Планировалось, что в городе, где находится крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие, с 1 июля существенно увеличат тарифы на электроэнергию

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ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко договорилась с министром энергетики России Александром Новаком, что процесс повышения тарифов в городе Краснокаменск Забайкальского края, в котором находится крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие, будет плавным.

"Накануне отъезда в Забайкальский край я встречалась с министром энергетики Новаком, и мы обсуждали тарифы на электроэнергию в Краснокаменске. Планировалось с 1 июля существенно увеличить тарифы на электроэнергию, но достигнута договоренность с министром энергетики, что такое решение приниматься не будет. Будет идти диалог с руководством края, и обеспечен плавный, переходный процесс повышения тарифов, нечувствительный для населения и промышленности", - сказала Матвиенко журналистам во вторник во время рабочей поездки в Читу.

Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края, в нем проживают свыше 50 тыс. человек. На протяжении 50 лет он полностью зависит от разработки месторождений урана - в нем расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие, Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом"). В марте этого года оно начало строительство нового уранового рудника.

В июле 2016 года Краснокаменск первым и пока единственным населенным пунктом в Забайкалье, получившим статус территории опережающего развития (ТОР). Общий объем инвестиций в ТОР "Краснокаменск", по оценке региональных властей, составит около 34 млрд рублей. В моногороде планируется реализовать два десятка проектов, которые позволят создать 3,5 тыс. рабочих мест.

Во время совещания с властями Забайкалья, которое Матвиенко провела в Чите, было отмечено, что низкие тарифы на электроэнергию в Краснокаменске привлекательны для потенциальных резидентов ТОР.

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