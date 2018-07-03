В Новосибирской области возобновят меры поддержки строительства и покупки жилья

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение возобновить ряд мер поддержки строительного сектора из-за снижения спроса на недвижимость. Они, в том числе, предполагают льготы на покупку и строительство жилья, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Подобные меры ранее уже действовали на территории региона, но были отменены из-за недостатка финансирования.

"Мы готовим по поручению губернатора достаточно масштабный проект поддержки строительного комплекса, введения новых программ в части ипотечных продуктов, соглашения с АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования). Будем предлагать достаточно серьезный комплекс мер поддержки для строителей, потому что считаем, что спрос нужно поднимать, в первую очередь по привлечению средств граждан", - сказал Шмидт.

По его данным, несмотря на небольшое (7%) перевыполнение планов по вводу жилья в эксплуатацию в этом году, кризис в отрасли сохраняется. Падение спроса по рынку составляет около 22%. Статистика говорит о росте безработицы и увеличении задолженности по заработной плате в сфере строительства.

По словам Шмидта, поддержка будет осуществляться, в том числе, через субсидирование процентной ставки по ипотеке. Регион подписал соглашение с АИЖК, которое позволит снизить ставку на 3%, решается вопрос софинансирования программы из областного бюджета. Другой мерой станет компенсация части первоначального взноса по ипотеке для определенных категорий граждан. Планируется также возобновить программу поддержки строительства на селе, по которой можно было получить компенсацию в размере 300 тыс. рублей: половину - в качестве первоначального взноса до ввода в эксплуатацию и половину - после, если дом будет построен в течение двух лет.

Объемы финансирования пакета программ пока не определены. Ожидается, что деньги будут привлекаться из областного и федерального бюджетов.