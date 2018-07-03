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Более 500 мотострелков проводят учения в Алтайском крае

Сибирь
3 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В учениях также задействовано 90 единиц военной техники

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Алтайском крае, подняты по тревоге в рамках учений и на штатной технике выдвинулись в назначенный район. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе военного округа.

"В ходе первого этапа учений мотострелки развернут полевые пункты управления и отработают действия по скрытому управлению войсками с использованием защищенных каналов связи. Особенностью данных учений станет апробирование новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Также большое внимание в ходе учений будет уделено вопросам взаимодействия между подразделениями охраны, обеспечения и пунктов управления соединения", - сказали в пресс-службе.

В учениях, которые продлятся до 9 июля, принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано 90 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что во всех соединениях округа созданы специальные группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Спецгруппы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии.

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