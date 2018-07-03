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Глава Минтранса высоко оценил строительство безопасных и качественных дорог в Новосибирске

Сибирь
3 июля, 13:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Евгений Дитрих отметил, что в этом году "все контракты уже заключены, и работа интенсивно ведется"

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Новосибирская область занимает лидирующие позиции в стране по темпам выполнения работ в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", все работы идут интенсивно. Об этом в Новосибирске во вторник сказал министр транспорта России Евгений Дитрих во время посещения объектов, на которых идет ремонт.

"По проекту "Безопасные и качественные дороги" Новосибирская область идет в числе несомненных лидеров, и в прошлом году это лидерство было очевидным, и в этом году все контракты уже заключены, и работа интенсивно ведется. <…> То, что меня очень радует, - это последовательность выполнения работ", - отметил Дитрих.

Глава Минтранса, в частности, проверил ход ремонта на участке Красного проспекта в районе его пересечения с улицей Писарева. Это основная магистраль города, поэтому работы проверяются особенно тщательно.

Как пообещал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, ремонт этой дороги должен быть завершен к 1 сентября, чтобы не создавать пробки после возвращения горожан из отпусков.

"Ставим задачу сдать работу с опережением, <…> задача - до 1 сентября максимально работы завершить и уйти с проезжей части", - отметил Костылевский.

В Новосибирской области приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из бюджетов различных уровней направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в районном поселке Кольцово.

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