Жданова заявила, что долговая нагрузка не помешает Забайкалью выполнить майские указы

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Долговая нагрузка не помешает Забайкальскому краю выполнить майские указы президента России, и в частности повысить зарплату бюджетников в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом во вторник журналистам сообщила губернатор региона Наталья Жданова.

"Это [долговая нагрузка] не помешает нам в полном объеме выполнить майские указы президента. В частности, речь идет о выплате зарплат и выравнивании МРОТ до прожиточного минимума", - сказала Жданова перед совещанием, которое в Чите провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко во вторник совершила рабочую поездку в Читу. По ее словам, у Забайкальского края большая долговая нагрузка. "Хорошо, что половина, даже чуть более половины, этого долга переведены в бюджетные кредиты. Это сняло нагрузку с регионального бюджета по уплате процентов, тем не менее, около 43% - это коммерческие кредиты, с этим надо работать, чтобы максимально перевести их в бюджетные кредиты", - добавила председатель Совфеда.

Она считает, что властям Забайкалья нужно сосредоточиться на наращивании доходов. "И краевым, и городским властям, поверьте, есть, над чем работать, и резервных источников пополнения доходной части очень много", - добавила Матвиенко.

С 1 мая МРОТ в России стал равен прожиточному минимуму. Как сообщала ранее ТАСС министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова, в связи с политикой повышения МРОТ минимальная зарплата в регионе выросла с 7,8 тыс. почти до 19 тыс. рублей. Для повышения оплаты труда бюджетников в Забайкалье из федерального бюджета в этом году уже поступили около 1,5 млрд рублей.